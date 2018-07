ONGs denunciam ações violentas e detenções ilegais

A relatoria mencionou as interrupções no sinal de transmissão do Canal 36 e a explosão de uma bomba caseira diante do Canal 10, ambos zelaystas. De acordo com a Anistia Internacional, o governo de facto conta com mais de 10 mil bombas de gás lacrimogêneo e outros equipamentos de controle de massas, o que faz o grupo temer o "uso excessivo e desproporcional da força no dia da votação, como ocorreu durante os protestos de junho e setembro.

A organização, juntamente com a Human Rights Watch e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, reportou diversos casos de detenções ilegais e ações violentas ocorridas no país durante as últimas semanas.

O governo de facto reforçou a segurança em Tegucigalpa. Hoje, 30 mil homens acompanharão a votação. Desde o início da crise, 30 explosivos foram detonados em prédios públicos, em atentados atribuídos a zelaystas. O presidente deposto nega as acusações.