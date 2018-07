Ônibus cai em ribanceira, mata criança e fere 30 em MG Uma criança de 7 anos morreu e ao menos 30 pessoas ficaram feridas na madrugada de hoje, após um acidente com um ônibus de turismo no município de São Gonçalo do Rio Abaixo, em Minas Gerais. De acordo com informações preliminares do Corpo de Bombeiros, o motorista perdeu o controle da direção e o veículo caiu em uma ribanceira de 25 metros de altura. Os feridos foram levados para o Hospital Margarida, em João Monlevade, e para hospitais da capital mineira.