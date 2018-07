ONS melhora previsões de chuvas para Sul e Norte; preço de energia sai do topo O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) elevou as previsões de chuva para abastecer os reservatórios das hidrelétricas do Sul e do Norte do país e reduziu estimativas de crescimento de consumo de carga no mês, fazendo com que o preço de energia de curto prazo saísse do topo.