ONS prevê pouca chuva e custo de operação do sistema elétrico sobe 38% O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) prevê pouca chuva no país na próxima semana, contribuindo para a elevação ante a semana anterior de 37,7 por cento no custo médio de operação do sistema para o período de 11 a 17 de janeiro.