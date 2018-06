Operação apreende volume recorde de 1,7 tonelada de mercúrio na Amazônia Uma ação conjunta da Receita Federal e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) apreendeu 1,7 tonelada da mercúrio em Santa Catarina. Trata-se da maior apreensão do material já realizada pelo órgão de fiscalização ambiental.