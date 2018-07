Operação Verão vai reforçar policiamento no litoral de SP Com as festas de fim de ano, o governo de São Paulo iniciou as ações da Operação Verão, que reúne iniciativas pontuais em áreas como segurança, transportes e saúde. Segundo informações da assessoria de imprensa do governo paulista, foram enviados ao litoral 2.243 policiais, além de um reforço de mais 190 nos finais de semana. Somados ao efetivo já existente nas cidades do litoral, de 6.433, são quase 8.900 PMs. Além do efetivo, 162 viaturas e três helicópteros reforçam a operação. Também foram deslocados para as praias 1.642 bombeiros, que orientam os turistas sobre riscos no mar. Ainda de acordo com a assessoria, a Polícia Militar recebeu nesta semana 350 novos bafômetros para auxiliar a fiscalização em todo do Estado. Deste total, 30 equipamentos permanecerão fixos no litoral: 26 na Baixada Santista e quatro no Litoral Norte. Os principais focos da fiscalização estarão nas rodovias que dão acesso ao Litoral Norte e a Campos do Jordão, como a Índio Tibiriçá (SP-31), a Rio-Santos (SP-55), a Ayrton Senna-Carvalho Pinto (SP-70), a Tamoios (SP-99), a Via Anchieta (SP-150) e a Imigrantes (SP-160). Uma operação conjunta entre o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Ecovias e Polícia Militar Rodoviária deverá retirar de circulação veículos em más condições de conservação e com documentação irregular. O atendimento médico nas principais cidades litorâneas de São Paulo também deve receber reforço. Segundo a assessoria, a Secretaria da Saúde disponibilizará R$ 2,2 milhões para 16 municípios: oito na Baixada Santista, três na região de Registro e cinco no Litoral Norte.