Os destaques de hoje do Estadão Noite

A edição do Estadão Noite desta quinta-feira, 2, conta com a análise do cientista político Hilton Cesário Fernandes sobre o resultado da pesquisa Ibope divulgada hoje. A blogueira Julia Duailibi, por sua vez, faz suas apostas sobre a postura dos candidatos na reta final de campanha.

O economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale, analisa o cenário da indústria brasileira após sondagem da FGV e dados do IBGE. Segundo ele, 2015 deve ser um ano muito difícil em termos de competitividade e produtividade.

Paulo Iasz de Morais, presidente da Comissão de Monitoramento Eletrônico de Detentos da OAB-SP e autor do livro 'Monitoração Eletrônica, Probation e Paradigmas Penais', parte do caso de Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobrás, para explicar como o uso de tornozeleiras eletrônicas poderia transformar o atual sistema penitenciário no País.

Para completar a edição, o jornalista de esportes Mateus Silva Alves comemora o desempenho de Neymar e a independência que o jogador brasileiro finalmente conquistou em campo pelo Barcelona.

