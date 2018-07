Os destaques do 'Estadão Noite' desta segunda-feira, 18

O Estadão Noite desta segunda-feira, 18, traz a análise de cinco especialistas sobre o atual cenário político:

Marco Antonio Carvalho Teixeira, professor de Ciência Política na FGV-SP, trata da incerteza em relação ao futuro e o papel do PMDB e PSDB atualmente.

Caio Gracco Pinheiro Dias, professor de Direito Internacional da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto (USP), explica as diferentes conotações de impeachment no mundo.

Dircêo Torrecillas Ramos, constitucionalista, livre-docente pela USP e membro do Instituto dos Advogados de São Paulo, sustenta a tese de que a presidente Dilma cometeu crime de responsabilidade.

José Matias-Pereira, economista, advogado, cientista político e professor de Administração Pública na Unb, mostra os próximos passos do processo contra a presidente no Senado.

Heloisa Pait, professora de Sociologia da Comunicação na Unesp e membro do conselho da Open Knowledge Brasil, reflete sobre a questão da representatividade a partir dos discursos nesse domingo na Câmara dos Deputados.

