Padre, prefeito de cidade no PI, é preso por pedofilia A desembargadora do Tribunal de Justiça do Piauí, Eulália Maria Ribeiro do Nascimento, decretou hoje a prisão preventiva do prefeito do município de Domingos Mourão, padre Domingos José Rodrigues Cavaleiro (PMDB). Ele foi denunciado pelo Ministério Público do crime de pedofilia.