Pai, filho e madrasta são presos por tráfico em SP Pai, filho e madrasta foram presos hoje no município paulista de Santo Antonio do Pinhal, acusados de tráfico de drogas na região da Serra da Mantiqueira. O pai, José Acácio da Silva, o filho, Kleber Jonathan da Silva, e a esposa de Acácio, Geralda Gato, foram levados para o Centro de Detenção Provisória de Taubaté. As investigações duraram seis meses até a prisão dos três pela Polícia Civil. O delegado responsável pela operação, Rubens Garcia Neto, afirmou que o pai, de 54 anos, e o filho, de de 23, já tinham passagem pelo mesmo crime e que o flagrante vai ajudar a combater o tráfico na cidade, que tem cerca de 6.500 habitantes e fica a 127 quilômetros de São Paulo. Foram encontrados meio quilo de maconha, pedras de crack, fogos de artifício (para alertar a chegada da droga) e uma revista com apologia à maconha. A ação teve o apoio da Delegacia de Investigações Gerais de Taubaté e contou com o trabalho de 16 policiais. Em São José dos Campos, no interior do Estado, uma outra operação da Polícia Civil resultou na apreensão de um menor de 16 anos, no bairro Jardim Americana, zona leste da cidade. No local, foram encontrados 1,8 quilo de maconha e 180 cápsulas com cocaína. O menor levado à Vara da Infância e da Juventude.