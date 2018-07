Pane de 2h afeta toda a operação do metrô no pico

Cerca de 2 milhões de pessoas usam o metrô no pico da tarde. O problema começou por volta das 17h30, segundo a companhia, e só começou a ser resolvido às 19h30, no fim do pico.

A causa da pane foi um trem que estava na Estação da Luz e perdeu a tração. Ele seguia no sentido da Estação Tucuruvi e precisou ser removido. Mas, segundo metroviários ouvidos pela reportagem, houve dificuldade para acionar um dos equipamentos do sistema de reboque na composição defeituosa.

O trem ficou parado por cerca de 30 minutos na Luz e, mesmo após a retirada da composição, ainda segundo metroviários, houve nova dificuldade para removê-la dos trilhos de circulação, já na Estação Tiradentes. Como o metrô funciona em sistema de carrossel, os demais trens não puderam andar enquanto a composição quebrada não fosse removida.

Cerca de 200 mil pessoas circulam somente pela Luz no horário de pico. Para evitar que o acúmulo de gente provocasse acidentes, a companhia teve de reduzir a velocidade nas demais linhas que têm conexão com a 1-Azul. Assim, os intervalos entre os trens cresceram nas Linhas 2-Verde, 3-Vermelha e 4-Amarela. Nas Estações República e Anhangabaú, até as catracas chegaram a ser fechadas. Outros trens da Linha Azul também ficaram parados durante a remoção da composição defeituosa.

O Metrô não explicou por que houve tanta demora para a retirada do trem quebrado da Luz. Em nota, disse apenas que os usuários estavam sendo orientados pelo serviço de som. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo