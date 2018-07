Papa viaja a Angola em março, em sua 1ª visita à África

O papa Bento XVI vai visitar Luanda, capital da Angola, entre os dias 20 e 23 de março. Esta será sua primeira viagem ao continente africano desde que se tornou pontífice, informou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores angolano na quinta-feira. A África subsaariana é um território importante para a Igreja Católica. Cerca de 140 milhões de pessoas (ou um em cada seis africanos) dizem seguir o catolicismo. Entre 60 e 70 por cento dos angolanos são católicos. É em Angola que fica Mama Muxima, um imenso local de peregrinação. "As datas da visita do papa estão confirmadas oficialmente", disse o porta-voz Abreu Breganha. "Começamos a mobilizar pessoas e esperar que milhares de angolanos do interior venham à cidade para comparecer à missa com o papa." Uma missa campal está agendada para o dia 22 de março, acrescentou Breganha.