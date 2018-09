Pará critica prefeito de Manaus por 'discriminação' O governo do Pará reagiu com indignação ao que chamou, em nota, de "discriminação" contra uma paraense pelo prefeito de Manaus, Amazonino Mendes, que, ontem, ao discutir com uma moradora de área em risco de desabamento pediu que ela morresse e ao saber a origem dela sentenciou: "então está explicado". Segundo o governo, o prefeito mostrou, ante um problema social, "desequilíbrio e destempero" ao ofender a moradora, deixando transparecer que todo o problema reside no fato de a mesma ser paraense.