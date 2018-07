Para Haddad, criminosos são responsáveis por vandalismo

Na noite dessa terça o prédio da Prefeitura e o Teatro Municipal, assim como outros locais, foram pichados. Mais de 20 estabelecimentos comerciais foram depredados com saques ou incêndio.

Apesar da crítica, o prefeito ressaltou o caráter democrático do protesto da maior parte dos manifestantes, que não agiu com violência. Haddad avaliou que "o apelo que se faz desde o começo (dos protestos) é preservar o ambiente democrático" e, ao ser indagado sobre a demora da Polícia Militar em agir nos protestos, disse que a pergunta deveria ser feita ao secretário de Segurança Pública, Fernando Grella. "O policiamento é do governo do Estado", explicou.

Haddad, conversou, por telefone, sobre as manifestações com o governador, Geraldo Alckmin (PSDB). De acordo com o prefeito, há uma preocupação por parte da PM com a garantia da integridade física dos manifestantes, principalmente depois do ocorrido no protesto da última quinta-feira, dia 13.

"A polícia tem muita parcimônia para preservar a integridade física das pessoas. Existe uma preocupação grande da PM no momento de só agir em último caso", disse Haddad, que afirmou ainda confiar no secretário de Segurança Pública. Segundo Haddad, mais de 60 pessoas foram presas por conta das depredações.