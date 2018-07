Para ministro do Esporte, goleada de 7 x 1 mostra necessidade de reformulação A humilhante derrota de 7 x 1 sofrida diante da Alemanha deixou uma cicatriz profunda no Brasil e enfatiza a necessidade de uma reformulação no futebol do país, mas não está na mesma escala da "tragédia nacional" de perder a final do Mundial de 1950, também disputado em casa, disse o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, nesta quinta-feira.