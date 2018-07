Para relator, nova liderança favorece Código Florestal O relator do novo Código Florestal, deputado Paulo Piau (PMDB-MG), aposta na reunião de líderes dos partidos, que deve ser realizada ainda hoje, para avançar nas negociações na Câmara sobre as propostas de alteração no texto aprovado no ano passado pelo Senado Federal, principalmente em relação às regras para recomposição de áreas de preservação permanente em margens dos rios. "Vamos explicar aos deputados quais são as nossas preocupações", diz ele.