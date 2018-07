Paraquedistas saltam acima do Monte Everest

Pelo terceiro ano consecutivo, paraquedistas vieram de várias partes do mundo para uma aventura no Nepal: pular do ponto mais alto do mundo.

A façanha contou com a participação de onze paraquedistas de seis países: Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Estados Unidos, Austrália, França e Nepal.

Os organizadores do evento disseram que apesar de terem recebido muito interesse, várias pessoas tiveram a participação recusada por causa das dificuldades técnicas e dos riscos envolvidos na aventura.

Os esportistas que foram aceitos pularam com o Monte Everest e vários outros picos abaixo, antes de abrirem seus paraquedas e aterrisarem no aeroporto de Syangboche, a 3,9 mil metros acima do nível do mar.