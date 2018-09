Parques nacionais têm incêndios criminosos Com a falta de chuvas, os brigadistas estão de prontidão no Parque Nacional do Itatiaia (RJ), a mais antiga unidade de conservação do País. Um incêndio criminoso começou no dia 4 deste mês no planalto do parque, na região conhecida como Alto dos Brejos. Dois dias depois, houve outros focos de incêndio numa área de mata chamada de Morro Cavado.