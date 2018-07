Partido de Marine Le Pen processará Madonna por associar política à suástica

O partido Frente Nacional, da extrema-direita francesa, deve abrir um processo contra a cantora americana Madonna, que durante um show em Paris no último sábado mostrou imagens de Marine Le Pen, líder da legenda, com uma suástica nazista em frente ao seu rosto.

Ex-candidata à Presidência e principal voz da extrema-direita no país, Marine Le Pen apareceu em vídeos projetados em um telão com a suástica enquanto a cantora apresentava a música Nobody knows me ("Ninguém me conhece").

Momentos depois foram mostradas imagens semelhantes a Adolf Hitler.

Florian Philippot, vice-presidente do partido, disse que a comparação não pode ser aceita e que o processo deve ser aberto na próxima semana.

"Esta é apenas outra provocação da turnê mundial de Madonna, para que as pessoas falem sobre ela. Marine Le Pen defenderá não só a sua honra como os que a apoiam e os milhões de eleitores da Frente Nacional", disse.

Com sua agenda extremista, Marine Le Pen recebeu 18% dos votos no primeiro turno das eleições presidenciais na França que recentemente elegeram o socialista François Hollande.

No Parlamento francês, no entanto, o partido venceu apenas dois dos 577 assentos.

A cantora deve se apresentar novamente na França no dia 21 de agosto, em Nice.