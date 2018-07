Partido do governo do Iêmen aceita plano para saída de Saleh

Protestos no Iêmen, inspirados pelas revoltas que derrubaram os lideres do Egito e da Tunísia, estão agora no seu terceiro mês e levam dezenas de milhares de pessoas às ruas quase todos os dias, exigindo o fim da corrupção e da pobreza endêmica.

Dezenas de manifestantes foram mortos.

"O partido do governo informou aos ministros das Relações Exteriores da CCG (Conselho de Cooperação do Golfo) que aceitam completamente a iniciativa do Golfo Árabe," disse à Reuters Tariq Shami, o porta-voz do partido.

Depois de anos de apoio a Saleh, como um baluarte contra a instabilidade regional e as atividades do braço iemenita da al Qaeda, a Arábia Saudita e os EUA começaram a pressioná-lo para negociar com a oposição para entregar-lhes o poder.

O plano do Conselho de Cooperação do Golfo, determina que Saleh entregará o poder ao seu vice-presidente um mês depois que um acordo for assinado com as forças da oposição, e ele receber garantias de imunidade para ele, sua família e seus assessores.

Não houve comentários do CCG.