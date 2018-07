Passageiros revoltados quebram porta de avião no Rio

O voo havia saído de Cuiabá (MT) rumo ao aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Mas, devido ao mau tempo na capital paulista, a aeronave não pode aterrissar e foi encaminhada para o Rio de Janeiro. Passageiros afirmaram ter esperado mais de duas horas para que as portas do avião fossem abertas. Como isso não acontecia, eles quebraram a porta e saíram. Segundo a Polícia Federal, quando a delegacia situada no aeroporto foi acionada, os passageiros já haviam desembarcado do avião e ninguém foi detido. O caso será investigado.

A Infraero, empresa estatal que administra o aeroporto, informou ontem à noite que não havia tomado nenhuma providência relativa ao episódio, mas que cabia à Gol esclarecer o caso. A companhia aérea informou que 14 voos destinados a São Paulo precisaram ser desviados devido ao mau tempo. Cinco deles foram para o aeroporto do Galeão.

"O voo G3 1371, que pousou às 17h50 com 80 passageiros, foi direcionado pelo controle do aeroporto para o pátio do Terminal de Cargas devido falta de espaço nos pátios dos terminais 1 e 2, onde, junto com aeronaves de outras companhias aéreas, precisou aguardar até as 21h56 a autorização para decolagem com destino ao aeroporto de Congonhas". A nota continua: "A Gol esclarece que este local é distante e possui acesso limitado aos serviços de atendimento em solo, de responsabilidade da companhia (escadas) e da Infraero (transporte), o que impossibilitou a atividade de desembarque. Alguns passageiros acionaram a porta de emergência e invadiram a asa da aeronave, atitude que infringe as normas de segurança e (é) um ilícito passível de punição".

A companhia informa que providenciou alimentação e hospedagem aos clientes com voos cancelados ou atrasados, e que todos seriam reacomodados em outros voos conforme disponibilidade.