PASSANDO O CHAPÉU O movimento BaixoCentro começa a arrecadar verba para o segundo festival de mesmo nome no domingo (20), em uma roda de choro no Largo do Arouche. A festa, claro, é grátis, e as doações, voluntárias (valor sugerido: R$ 10). A nova edição do evento que ocupou as ruas da cidade deve ser em abril.