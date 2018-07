Passeio ciclístico provoca 13 km de trânsito em SP O congestionamento de quase 13 quilômetros na pista local da Marginal do Pinheiros, na zona sul de São Paulo, registrado às 10h30 de hoje, dia do aniversário da cidade, é provocado pela interdição da pista expressa, que foi usada para a realização do passeio ciclístico World Bike Tour 2012, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).