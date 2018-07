Paulistano encontra tráfego tranquilo rumo ao litoral As rodovias paulistas operam em situação de tranquilidade neste sábado. Segundo a concessionária Ecovias, o tráfego é normal em ambos os sentidos do sistema Anchieta - Imigrantes, que liga a capital paulista à Baixada Santista. Segundo a companhia, a estimativa é de que 225 mil veículos desçam ao litoral sul neste final de semana que marca o 455º aniversário de São Paulo. A visibilidade é parcial nos trechos de serra. Os motoristas encontram tráfego normal na rodovia dos Bandeirantes, na Raposo Tavares e na Castello Branco, tanto no sentido capital quanto no sentido interior. O tráfego também é tranquilo na Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Apenas a rodovia Anhanguera, administrada pela Autoban, apresenta pontos de atenção. A concessionária realiza obras de melhorias no quilômetro 95, entre Jundiaí e Campinas no sentido interior, no quilômetro 96, no sentido capital, e no quilômetro 121, em Americana, em direção ao interior.