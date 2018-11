Pedágio em rodovia no Paraná é assaltado A pé e encapuzados e armados de revólveres, três bandidos assaltaram, por volta da 0h30 deste sábado, a praça de pedágio localizada na altura do quilômetro 127 da Rodovia Avelino Piacentini (PR-317), na cidade de Floresta, a 463 quilômetros de Curitiba (PR), no noroeste do Estado.Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os criminosos chegaram por uma estrada vicinal e renderam os funcionários das quatro cabines, levando da praça cerca de 30 mil reais. Nenhum deles foi localizado até o momento.A concessionária Viapar, que administra a rodovia, informou que o valor levado da praça ainda não foi apurado pois o malote do dia não havia sido fechado. Nenhum dos funcionários ficou ferido, segundo a concessionária.