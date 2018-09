Peixe-voador plana no ar por 45 segundos

Uma equipe do canal de televisão japonês NHK filmou um peixe-voador planando no ar durante 45 segundos, no que pode ser o vôo mais longo já gravado da espécie marinha. A filmagem foi feita pela equipe de TV de um navio que estava se locomovendo a cerca de 30 km/h. O peixe foi visto voando ao lado do navio, ocasionalmente encostando seu rabo na água quando perdia altitude. De acordo com o Centro de Agricultura, Floresta e Pescaria em Ilhas Remotas do Japão, o tempo de 45 segundos bate o recorde do tempo anterior, de 42 segundos, registrado por um pesquisador americano nos anos 20, e deve estar próximo do limite físico do peixe, já que a respiração braquial é impossível no ar. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.