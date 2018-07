Pernambuco confirma 1ª morte por dengue neste ano

O laudo confirmando a morte pela doença, de um rapaz, de 32 anos, morador do bairro Padre Roma, foi concluído no dia 22 de março, de acordo a Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão.

Segundo informações da secretaria estadual, até 31 de março, foram notificados 21.469 casos de dengue (confirmados 4.859, descartados 3.421), em 169 municípios do Estado. O número representa, conforme o balanço, um aumento de 75,43% em relação ao mesmo período de 2011, quando foram notificados 12.238 casos e confirmados 4.927.

Os dez municípios com maior taxa de notificação em 2012 são Afogados da Ingazeira, São José do Egito, Itaquitinga, Jataúba, Condado, Carnaíba, Fernando de Noronha, Limoeiro, Salgueiro e Timbaúba, relatou a secretaria.

Até agora, foram notificados 103 casos de dengue grave (com complicação ou hemorrágica), com 18 confirmações. Em 2011, foram 225 casos confirmados no mesmo período. Em 2012, foram 21 óbitos notificados e um confirmado. No mesmo período do ano passado, houve a suspeita de 22 óbitos, sendo 13 confirmados.