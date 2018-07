Pesquisadores brasileiros criam carne em pó

Cada 100 gramas da carne em pó contém cerca de 10 gramas de aminoácidos essenciais - peças fundamentais para a construção das proteínas. Uma quantidade idêntica de carne teria 20% mais aminoácidos, o que comprova a manutenção da maior parte dos nutrientes no produto em pó. Os níveis de cálcio, ferro e sódio também são semelhantes ao da carne não processada. Por outro lado, as gorduras saturadas estão presentes em menor quantidade do que em carnes magras. O produto pode acompanhar receitas doces e salgadas, como sopas ou vitaminas.

Há 24 anos, Suely cuida de crianças com lábio leporino no Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais da USP, em Bauru. Em dezembro, sugeriu ao Grupo Bertin a criação do produto. Duas semanas depois, foi procurada para iniciar testes com um primeiro lote. A empresa espera conseguir a aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em 2010. A nutricionista Silvia Justina Papini-Berto, da Unesp de Botucatu (SP), recorda quando serviu sopa com carne em pó a um grupo de 32 pessoas. "Todos aprovaram o sabor." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.