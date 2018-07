Petrópolis, no Rio, já tem 6 mortos devido às chuvas Subiu para seis o número de mortos na região serrana de Petrópolis, no Rio de Janeiro, devido às fortes chuvas que atingem o Estado desde o domingo (17). Além de Petrópolis, Teresópolis, também na região serrana, está entre os municípios mais atingidos, assim como Angra dos Reis e Mangaratiba, no litoral Sul, e Niterói, na região metropolitana.