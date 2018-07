PF apreende cem quilos de maconha em um carro A Polícia Federal apreendeu, na noite de sexta-feira, cem quilos de maconha dentro de um carro. O veículo, um Fiat Strada, foi parado na rodovia BR-116, na altura de Além Paraíba, na Zona da Mata mineira. Seguia para o Rio de Janeiro. Dois homens, pai e filho, foram presos: Paulo Henrique Moreira, de 58 anos, e Márcio Henrique Moreira, de 30. O pai se disse caminhoneiro; o filho, pintor. A maconha, prensada, estava distribuída em dois tonéis. A apreensão foi realizada com base em informações levantadas por agentes da PF. O material, segundo os policiais, era originário do Sul do País e seria descarregado no Rio. Também na sexta à noite, agentes da Polícia Rodoviária Federal recolheram cinco mil maços de cigarros que eram transportados ilegalmente num ônibus que ia de São Paulo para o Rio. A carga foi interceptada na Rodovia Presidente Dutra, na altura do quilômetro 207, na cidade fluminense de Seropédica. Uma passageira foi identificada como transportadora da mercadoria, que estava no bagageiro, mas disse não saber nada sobre ela.