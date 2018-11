PF busca sequestradores de funcionário dos Correios A Polícia Federal (PF) procura os sequestradores de um tesoureiro dos Correios da cidade de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, e de sua família, ocorrido ontem. Segundo a corporação, o filho do tesoureiro foi rendido por um homem armado quando saía da residência da família para a escola. Dentro da casa, o sequestrador chamou outros dois comparsas.