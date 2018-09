PF combate desmatamento em área indígena em MT A Polícia Federal realiza hoje a Operação Caipora, que tem como objetivo desarticular um esquema de extração ilegal de madeira na terra indígena Vale do Guaporé, no sudoeste de Mato Grosso. De acordo com informações da PF de Mato Grosso, cerca de 230 policiais cumprem 54 mandados de busca e apreensão e outros 45 mandados de prisão. As ações também acontecem nas cidades de Cuiabá, Cáceres, Pontes e Lacerda, Nova Lacerda, Conquista D'' Oeste, Comodoro, todas no Estado do Mato Grosso, e em Vilhena, no Estado de Rondônia. Segundo a PF, funcionários da Funai estão envolvidos nas irregularidades.