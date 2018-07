PF investiga ameaças na área de desocupação no MT O serviço de inteligência da Polícia Federal investiga ameaças feitas a membros da força-tarefa do governo federal que participam da ação de desocupação da terra indígena Marãiwatsédé, no norte do Mato Grosso. Também apuram denúncias como coerção de ocupantes que querem sair da terra indígena, mas são impedidos, e uso indevido de ônibus escolares de prefeituras da região para transportar manifestantes aos bloqueios nas rodovias.