Piloto de parapente fica preso em fios em São Vicente O fornecimento de energia elétrica em parte de São Vicente, no litoral paulista, precisou ser interrompido no início da tarde deste domingo, 21. A interrupção aconteceu para auxiliar o trabalho de resgate de um piloto de parapente que ficou preso aos fios de alta tensão, na Praia de Itararé. De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, o homem não ficou ferido.