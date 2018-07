Plano de recompra de ações da Pfizer mina esperanças sobre oferta por AstraZeneca

A maior empresa norte-americana de produtos farmacêuticos disse que a investida se somava ao montante de 1,3 bilhão de dólares restante em seu atual programa de recompra de ações.

A Pfizer, que tem um valor de mercado de cerca de 180 bilhões de dólares, fracassou mais cedo neste ano em tentativa de comprar a britânica AstraZeneca com uma proposta de 118 bilhões de dólares. A empresa poderá fazer uma nova oferta a partir do final de novembro, sob as regras britânicas de aquisição.

O presidente-executivo da Pfizer, Ian Read, já disse que a empresa continua a olhar para negócios, mas as esperanças dos investidores sobre uma nova oferta diminuíram recentemente devido à introdução de novas regras fiscais nos Estados Unidos.

As propostas fiscais do governo dos EUA são projetadas para tornar mais difícil que empresas norte-americanas mudem suas bases fiscais para fora do país, rumo a jurisdições de menores custos na Europa, como teria feito a Pfizer se tivesse comprado a AstraZeneca.