Plantio de soja do Brasil 12/13 superará 27 mi ha, diz Agroconsult O plantio de soja no Brasil na nova temporada (2012/13) deverá aumentar em mais de 2 milhões de hectares na comparação com a safra 2011/12, superando 27 milhões de hectares, estimou a consultoria Agroconsult nesta terça-feira, durante o evento Perspectivas para o Agribusiness em 2012 e 2003.