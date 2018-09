PM baleado em morro do Rio está tetraplégico O policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) que ficou ferido durante tiroteio com traficantes no Morro do Fallet, centro do Rio, no sábado, 10, está tetraplégico. A informação foi divulgada hoje pela Secretaria de Segurança Pública (Seseg).