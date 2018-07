PM destaca 3,5 mil homens para protesto na Esplanada, em Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) mobilizou um efetivo de 3,5 mil homens para atuar na manifestação programada para esta tarde na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. A informação é do tenente-coronel PM Zilfrank Antero, chefe de Comunicação Social da Polícia Militar do DF. A PM fez um monitoramento das redes sociais, na internet, e trabalha com estimativa de presença de 40 mil pessoas.

Segundo ele, a Polícia Militar manteve contato nos últimos dias com os organizadores do movimento e ressaltou que foi acordado que a manifestação seguirá até o espelho d''água em frente ao Congresso Nacional.

Informação do sargento Damião Quezado, da equipe de Comunicação do PM-DF, destaca ainda que estão destacados também dois veículos blindados, tropa de choque e reforço da cavalaria, que serão acionados se for considerado necessário. Sobre o fechamento das avenidas e vias de acesso, o sargento explicou que isso será realizado de acordo com a movimentação do protesto. "Se não estiverem quebrando nada, nem danificando patrimônio, apenas se deslocando, tudo tranquilo. Deixa manifestar", disse o sargento.

Segundo informou o Ministério do Planejamento ao Broadcast, serviço em tempo real da Agência Estado, não há nenhuma recomendação para que os ministérios sejam esvaziados por conta das manifestações. "A Esplanada é um local onde sempre ocorrem manifestações. Esta não será a primeira nem a última", afirmou um assessor do governo.