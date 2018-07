PM destrói 60 mil pés de maconha em Pernambuco A Polícia Militar (PM) destruiu 60 mil pés de maconha no sábado, 16, no distrito de Lajedo, na cidade de Petrolina (PE). Durante a operação da PM, oito suspeitos de tráfico de drogas e porte ilegal de armas foram presos. A plantação da droga estava localizada na zona rural do município.