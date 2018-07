PM é acionada após tumulto em linha do Metrô de SP A Polícia Militar precisou ser acionada após um tumulto entre as estações Paulista e Consolação, da linha 4-Amarela do Metrô, na manhã desta quarta-feira, 4, na região central de São Paulo. Segundo a Via Quatro, concessionária que administra a linha, a confusão ocorreu na área de interligação com a linha 2-Verde. Pessoas passaram mal e foram atendidas por funcionários da empresa. Ainda de acordo com a assessoria de imprensa da Via Quatro, às 10h15, a situação já estava normalizada.