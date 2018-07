PM é morto em tentativa de assalto na zona sul de SP

O soldado estava em uma moto na Rua Rosário Scamardi, por volta das 6 horas, quando foi abordado por dois bandidos que anunciaram o roubo, conforme relato da Polícia Militar.

Barbosa, por sua vez, reagiu ao assalto e acabou baleado. A corporação ainda não sabe dizer quantos disparos atingiram o policial. Os criminosos fugiram do local com a moto do agente.

Ferido, Barbosa foi levado ao Hospital M''boi Mirim, mas morreu às 9h45, afirmou a assessoria de imprensa da unidade de saúde.