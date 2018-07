PM é morto na volta para casa na zona leste de SP Um policial militar foi assassinado na noite de ontem quando voltava do trabalho para casa, na zona leste de São Paulo. Segundo informações do Centro de Operações da Polícia Militar, o soldado Richard Schimith de Assis voltava à paisana para casa em seu veículo quando foi atacado e atingido por diversos tiros. Os autores do crime roubaram a pistola do soldado e conseguiram fugir. Outro policial militar também foi assassinado na noite de ontem após ser baleado na porta de um bar em Suzano, na Grande São Paulo. Segundo informações da polícia, o soldado acompanhava um amigo ao bar para cobrar uma dívida de jogo. O policial, à paisana, teria ficado dentro do carro, que foi fechado por dois veículos e uma motocicleta. Os criminosos dispararam tiros de metralhadora. O PM, atingido nove vezes, morreu na hora. Em Osasco, na Grande São Paulo, outro PM foi baleado ontem durante uma tentativa de assalto a uma loja de gesso. Segundo informações da Polícia, o soldado Jefferson Abrão Oliveira estava de folga realizando uma pesquisa no estabelecimento. Três homens armados invadiram a loja e anunciaram o assalto. O policial reagiu, foi baleado e teve sua pistola roubada. Após realizarem buscas na região, os policiais prenderam Ricardo Fogazza dos Santos com a arma da vítima. Ele foi reconhecido pelo dono do estabelecimento. Os outros dois assaltantes ainda não foram encontrados. O PM foi encaminhado ao Hospital Sino Brasileiro e seu estado é gravíssimo.