PM encontra esconderijo de ladrões de bancos em SP

A maior parte das cédulas, inclusive de R$ 100, estava danificada por fogo. O local havia sido abandonado pelos bandidos. Na sala da casa principal havia duas motocicletas sem placas e com a numeração dos chassis raspada. As chaves estavam na ignição. Foram encontradas ainda tocas ninjas, coletes à prova de bala, luvas, celulares e dois pés de cabra com vestígio de explosivos. Duas bolsas de viagem também tinham resíduos de dinamite.

Entre as munições, foram encontradas balas de fuzil intactas. Num dos celulares, foram detectadas diversas chamadas feitas e recebidas no dia 19 de junho, no horário em que ocorreram explosões e assaltos a caixas eletrônicos na área urbana de Paranapanema e no do distrito de Campos de Holambra. A polícia usará os celulares para tentar identificar algum dos bandidos.