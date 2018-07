PM prende 13 em blitze da lei seca no Estado de SP A Polícia Militar do Estado de São Paulo prendeu 13 pessoas nesta noite - entre as 22h30 de ontem e as 4 horas de hoje - na Operação Direção Segura, as blitze da lei seca. A PM abordou 326 motoristas em todo o Estado, dos quais 155 foram submetidos ao teste de bafômetro. A polícia também autuou 23 motoristas por dirigir sob o efeito de álcool. Outros 49 motoristas foram multados por outras infrações de trânsito. A chamada lei seca proíbe dirigir após a ingestão de bebida alcoólica.