PM reage e tem confronto com agressores em Sorocaba Traficantes e usuários de drogas entraram em confronto com a Polícia Militar no final da noite desse domingo, 27, no bairro Paineiras, zona norte de Sorocaba. Inconformados com a ação da polícia para reprimir o tráfico, grupos de jovens enfrentaram os policiais e atiraram pedras e garrafas contra viaturas.