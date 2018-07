PMDB debate aliança nacional com o PT, alguns diretórios defendem apoio a Aécio

A reunião que começou por volta das 14h e que não tinha terminado até as 17h30 mostrava posicionamentos divergentes sobre o apoio à reeleição da presidente Dilma Rousseff e do seu vice Michel Temer, presidente licenciado do PMDB, ou a saída da aliança para não apoiar formalmente nenhum dos candidatos de oposição. Há ainda posições minoritárias de diretórios que querem apoiar O senador Aécio Neves, pré-candidato do PSDB à Presidência da República. O deputado Leonardo Picciani (PMDB-RJ), que representou o diretório do Rio de Janeiro, disse que a aliança com o PT não serve mais ao PMDB, que não participa das políticas públicas e não é ouvido “para nada”. “Essa aliança só atende a ala fisiológica do partido”, afirmou a jornalistas depois de se posicionar a favor do final da aliança. Ele apontou os senadores do partido como os principais beneficiários da aliança com o PT.

Picciani disse que seu sentimento é que na convenção nacional, marcada para 10 de junho, haverá maioria suficiente para acabar com a aliança. Já o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), disse que o PMDB precisa qualificar sua participação num segundo governo Dilma, mas que não é hora para romper a aliança. “Não é hora para ter crise de identidade e decidir pelo fim da aliança a tão poucos dias da convenção”, disse Renan para jornalistas.

(Reportagem de Jeferson Ribeiro)