Pole de Massa na Áustria tem um pouco da mágica de Neymar

A primeira pole do brasileiro desde 2008, quando estava na Ferrari e um ano antes de sofrer um acidente quase fatal na Hungria, foi uma história inspiradora para a primeira corrida na Áustria em 11 anos.

Quando deixou a escuderia italiana no final do ano passado, muitos acharam que os melhores anos de Massa tinham ficado para trás e que ele teria pouco a esperar em uma equipe que só marcou cinco pontos em 2013.

As perspectivas parecem bem mais animadoras agora.

“A corrida é amanhã, mas estou muito feliz, muito emocionado – não só por mim, mas acho que é uma emoção semelhante a que eu e a Williams estamos sentimos”, declarou o piloto aos repórteres.

"A Williams teve uma carreira incrível no passado e voltou ao topo, voltou para a disputa.”

“Ser o mais rápido na pista contra todos é sempre a melhor sensação que um piloto pode ter. O piloto sempre trabalha e luta para conseguir isso. Com certeza é um grande momento, esta classificação”, acrescentou.

Massa tampouco vence uma prova desde 2008, quando triunfou diante do público de casa no GP do Brasil em Interlagos e foi vice-campeão atrás de Lewis Hamilton, mas esta espera também pode terminar no domingo.