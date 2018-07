Polícia ambiental prende 2 por pesca predatória em MS Policiais militares ambientais de Mato Grosso do Sul prenderam ontem dois pescadores que praticavam pesca predatória com a utilização de equipamentos proibidos como redes de pesca e tarrafas, no Rio Verde, no município de Três Lagoas. As prisões são resultado da Operação Padroeira do Brasil.