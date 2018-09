Polícia apreende 11,3 toneladas de maconha em estrada do MS

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal realizada na tarde de quinta-feira, 6, resultou na apreensão de 11,3 toneladas de maconha na altura do quilômetro 140 da BR-262, próximo ao município de Água Clara, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a polícia, a apreensão aconteceu por volta das 18 horas, no posto da PRF e envolveu equipes da PF de Três Lagoas e Ponta Porã e da PRF de Três Lagoas, Água Clara e Campo Grande. A droga foi encontrada numa carreta que seguia para Piracicaba, no interior de São Paulo. O motorista Acácio Borges, de 59 anos, conhecido como "bigode", mora em Franca, também no interior paulista, e confessou o transporte do entorpecente. Veículo, droga e condutor foram escoltados por viaturas das duas instituições para a Delegacia de Polícia Federal em Três Lagoas.