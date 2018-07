Polícia apreende 700 quilos de carne clandestina

Os policiais encontraram 400 quilos de carne de porco no compartimento de carga de um veículo, sem nenhuma condição de higiene e refrigeração. Também não havia identificação, procedência, validade ou carimbo de órgão sanitário público. Outros 300 quilos já haviam sido descarregados e estavam em um box do mercado.

Investigações feitas no matadouro clandestino que enviou as carnes resultaram na apreensão de dezenas de animais vivos e ferramentas de abate. Somente o dono do abatedouro responderá ao inquérito policial em liberdade, os outros continuam detidos.